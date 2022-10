Supplenze docenti 2022 | le NOMINE proseguono con nuovi turni Gli ultimi bollettini | a Torino turno 7

(Di martedì 25 ottobre 2022)anno scolastico/23: la pubblicazione deicon inominati in base alle preferenze espresse nella domanda presentata su Istanze online entro il 16 agosto ore 14. Ileggono dalla pubblicazione se e in quale sede sono stati assegnati. L'articolo .

La conseguenza è che chi sta svolgendo'fortuite' seppure con punteggi bassissimi, ... Le assunzioni dei- sintetizza la Cisl Scuola - le assunzioni deirealizzate siano poco ...... é che stavolta, oltre i soliti parametri ministeriali ( tra gli altri numero di studenti e,... con esonero dal servizio e sostituzione ai sensi della normativa sulle. IL VALORE Dice ...Supplenze da MAD per l'anno scolastico 2022/23: gli avvisi pubblicati dalle scuole aggiornati a martedì 25 ottobre.l'algoritmo che assegna automaticamente le supplenze continua a girare per trovare tutti i docenti necessari a colmare i vuoti in organico. Nella Capitale il cervellone ministeriale ha girato per ...