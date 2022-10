Sulle mie spalle il peso di essere la prima donna a capo del governo

(Di martedì 25 ottobre 2022) "Tra i tanti pesi che sento gravaremie, oggi non può non esserci quello diladeldella nostra nazione". Lo dice la premier Giorgia Meloni parlando in aula alla Camera. "Pensare...

Sky Tg24

Meloni poi dice: 'Tra i tanti pesi che oggi sento gravarespalle oggi' c'è quello di essere 'la prima donna capo del governo di questa nazione. Quando mi soffermo sulla portata di questo ...2022 - 10 - 25 11:15:44 Meloni: suspalle peso di essere prima donna premier 'Tra i tanti pesi che oggi sento gravarespalle oggi' c'è quello di essere 'la prima donna capo del governo ... Governo Meloni, news. Discorso di fiducia alla Camera: "Non possiamo perdere tempo". LIVE Potremmo chiamarla l'architetto volante, oppure il guardiano della laguna, ma sarebbero etichette riduttive. Annalisa Bonsuan, veneziana doc, 65 anni che non dimostra, ha una vita tutta ...I concerti. Quanto ci sono mancati in questi anni di emergenza sanitaria Quanto è stato difficile per i ragazzi e per chi ha qualche primavera in più sulle spalle non poter ascoltare ...