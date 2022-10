Sulla scuola troppa ideologia Il merito è giusto Parla Crepet

(Di martedì 25 ottobre 2022) Nomenclatura indigesta. Le polemiche, innescate nelle ultime ore, non sono soltanto sul governo e su chi lo compone. Bensì riguardano la definizione e la conformazione delle deleghe che la premier Giorgia Meloni ha assegnato ai ministri. Nel mirino, in particolare del mondo sindacale, il ministero all’Istruzione e al, guidato dall’esponente leghista Giuseppe Valditara. “La parolarischia di essere uno schiaffo in faccia a chi parte da una condizione di disuguaglianza”. Suona come una sentenza senza possibilità di appello, la dichiarazione del segretario generale della Cgil, Maurizio Landini. A vederla in maniera diametralmente opposta è Paolo, psichiatra, sociologo ed esperto di questioni educative. “Sono trent’anni che parlo di– dice a Formiche.net – e le posizioni assunte dai sindacati mi ...

