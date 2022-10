Studente accoltellato in scuola della periferia di Napoli

Un 15enne è statoin una scuola di Miano in via Caprera 14. Il ragazzino, secondo le prime ricostruzioni della Polizia, è stato colpito al braccio e alla schiena: è stato trasferito all'ospedale Cardarelli ...Altro fatto di sangue che coinvolge la scuola. Così come segnala La Repubblica, unoè statoin un istituto scolastico, in provincia di Napoli. Il ragazzo sarebbe stato aggredito da un compagno anche lui minorenne e poi colpito con almeno sette fendenti al volto ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Un 15enne è stato accoltellato in una scuola di Miano in via Caprera 14. Il ragazzino, secondo le prime ricostruzioni della Polizia, è stato colpito al braccio e alla schiena: è stato trasferito all'o ...