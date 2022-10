Studente accoltellato | fermato un coetaneo | ha confessato

(Di martedì 25 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Per l’accoltellamento del 15enne in una scuola superiore di Miano, alle porte di Napoli, è statounil quale avrebbe ammesso le sue responsabilità. La sua posizione è tuttora al vaglio degli inquirenti. Il giovane ferito, trasferito nel reparto di rianimazione dell’ospedale Cardarelli di Napoli, non è in pericolo di vita. La Tac cui è stato sottoposto non ha evidenziato lesioni ad organi vitali. Il ragazzo ha una ferita al braccio ed una al torace. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Un 15enne è statoin una scuola di Miano in via Caprera 14. Il ragazzino, secondo le prime ricostruzioni della Polizia, è stato colpito al braccio e alla schiena: è stato trasferito all'ospedale Cardarelli ...L'aggressione è avvenuta in nei pressi dell'istituto professionale di enogastronomia e ospitalità ...window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-9e9df44-87f2-87d-e685-5f8f77277346 ...Il giovane ferito, trasferito nel reparto di rianimazione dell'ospedale Cardarelli di Napoli, non è in pericolo di vita ...