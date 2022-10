Spie cinesi Ecco perché l’inchiesta Usa riguarda anche l’Italia

Leggi su formiche

(Di martedì 25 ottobre 2022) Il dipartimento della Giustizia degli Stati Uniti ha accusato due “presunte” che hanno tentato di interferire con le indagini che le autorità federali stanno portando avanti in merito alle attività di una multinazionale cinese attiva nel campo delle telecomunicazioni. I documenti pubblicati dal dipartimento della Giustizia non riportano il nome dell’azienda oggetto delle indagini, di cui si stanno occupando le autorità giudiziarie di Brooklyn, a New York. Una fonte anonima informata dei fatti ha riferito alla CNN che si tratterebbe del colosso delle telecomunicazioni Huawei. Il governo cinese ha tentato di interferire con i diritti e le libertà delle persone che si trovano negli Stati Uniti, e di ostacolare un sistema giudiziario la cui missione è proteggere questi diritti, ha dichiarato il procuratore generale degli Stati Uniti, Merrick ...