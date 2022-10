Spalletti “Vittoria con Rangers sarebbe fondamentale”

(Di martedì 25 ottobre 2022) NAPOLI (ITALPRESS) – “In tutte le gare bisogna mettere il massimoche si ha a disposizione. Le difficoltà sono di ripetersi ognivolta, di mettere sempre dentro tutte le qualità che ci voglionoper andare forte. Vincere domani potrebbe rivelarsiperchè ci permetterebbe di arrivare a giocare la gara con ilLiverpool con 15 punti e ci consentirebbe di utilizzare ladifferenza reti a nostro favore”. Così il tecnico del Napoli Lucianoha presentato la sfida di Champions contro idi Glasgow. “Turnover? Io scelgo sempre la formazione pervincere, non per il turnover. Poi sulla possibilità di avere deigiocatori forti anche fuori, mi dà l’alternativa per poter fargiocare anche altri. Anche oggi chi ha giocato ha fatto seduta diversificata, ancora devono recuperare e quindi avendo una rosa di livello abbiamo possibilità ...

... una finale e l'Inter non avrà altri risultati fuorché la, per scongiurare la beffa di ... Il fatto che, prima con Luciano, quindi con Antonio Conte , l'Inter abbia fallito sempre la ...Giocherà con la mente libera, invece, il Napoli di, impegnato in casa con il Rangers ma con gli ottavi già in tasca. Gli azzurri vedono laa 1,22, contro il 15 degli scozzesi. Nel ...NAPOLI (ITALPRESS) – “In tutte le gare bisogna mettere il massimo che si ha a disposizione. Le difficoltà sono di ripetersi ogni volta, ...Il difficile cammino dei rossoneri e, soprattutto, dei bianconeri passa rispettivamente da Zagabria e Lisbona. Per Napoli e Inter, invece, serve solo non rilassarsi. La quinta giornata della fase a gi ...