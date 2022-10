Spalletti annuncia | “Faremo cambi con i Rangers Urlo ‘The Champions’ vogliono copiarlo”

Leggi su napolipiu

(Di martedì 25 ottobre 2022) Lucianoparla a Sky di Napoli-Glasgow sfida valida per la quinta giornata di Champions League. Gli azzurri con una vittoria andrebbero a consolidare il primo posto nel Gruppo A, inoltre ogni vittoria in Champions League vale quasi 3 milioni di euro. Gli azzurri fino ad ora hanno vinto le 4 partite giocate e si sono guadagnati gli Ottavi di Finale con due turni di anticipo. “Rispetto alla Roma ci saranno dei” ha detto Lucianoche lascia in sospeso il discorso Anguissa. Poi il tecnico aggiunge: “Siamo tornati praticamente ieri notte, poi chi ha giocato ha fatto lavoro differenzia. C’è totale fiducia nella rosa e quindiun po’ di turnover“. Champions League: le parole dia Sky Poi il tecnico sullo stadio pieno anche con i ...