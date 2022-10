Sospiro di sollievo per Italiano | nessuna lesione per il calciatore!

(Di martedì 25 ottobre 2022) “ACF Fiorentina comunica che il calciatore Nico Gonzalez, nella serata di ieri, è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici che hanno escluso lesioni muscolo-tendineee a carico dei distretti analizzati. Il calciatore verrà rivalutato nel corso dei prossimi giorni.“ Questo il comunicato emesso in mattinata dalla Fiorentina sulle condizioni di salute fisica di Nico Gonzalez, che rassicura dunque staff tecnico e tifosi. Nico Gonzalez Fiorentina Infortunio Il calciatore verrà dunque valutato nei prossimi giorni per capire quanto e se dovrà stare fermo vista la lieve entità dell’infortunio. Sorride sicuramente Vincenzo, il quale era stato costretto a sostituire uno dei suoi giocatori di maggior talento dopo soli 7? nella gara contro l’Inter. LORENZO PIERANTOZZI

