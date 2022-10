(Di martedì 25 ottobre 2022) Al momento "non abbiamo ricevuto alcuna diretta comunicazione dalle autorità italiane. Come organizzazione di ricerca e soccorsolainternazionale del, salvando persone in ...

Così all'ANSA, la ong tedesca che gestisce la naveOne, al momento in acque ad est di Malta con a bordo 180 persone soccorse. Insieme alla Ocean Viking è una delle due navi che, ...Sulla Ocean Viking della Ong tedescaMediterranee sono presenti 73 persone; sullaOne di(anch'essa tedesca) ce ne sono 45. Entrambi i salvataggi sono avvenuti in acque ... Sos Humanity, direttiva Piantedosi Seguiamo legge mare - Ultima Ora Al momento "non abbiamo ricevuto alcuna diretta comunicazione dalle autorità italiane. Come organizzazione di ricerca e soccorso seguiamo la legge internazionale del mare, salvando persone in difficol ...P % er il neo ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, le navi Ocean Viking e la Humanity 1 non sono in linea con le norme europee.