Sorpresa | Fornero promuove la ministra del Lavoro di Meloni e Salvini

Per questa ragione per Elsa, non certo una personalità vicina alla destra, 'è complessivamente una buona scelta. In attesa di conoscere le proposte, darei un giudizio moderatamente positivo', ...... che ieri ha convocato aun vertice della Lega sui temi economici al quale hanno preso ... Tra le questioni affrontate, il superamento della legge, l'estensione della flat tax, gli ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Quote flessibili e almeno 5 combinazioni per la pensione per chi supera i 60 anni di età dal 2023. Vediamo quali sono ...