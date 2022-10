Sondaggi politici | il crollo di Forza Italia dopo le parole di Berlusconi sulla guerra in Ucraina

(Di martedì 25 ottobre 2022) Era probabilmente la rilevazione più attesale elezioni dello scorso 25 settembre.una settimana fatta di polemiche, che hanno anticipato il mandato – accettato – ricevuto da Giorgia Meloni, idi oggi mettono in evidenza come il caos all’interno della maggioranza di centrodestra abbia avuto un importante riflesso nella percezione elettorale. Ledi Silvio(quella serie di audio intercettati durante una riunione interna del suo partito, prima su Meloni e poiRussia, laine i rapporti riallacciati con Vladimir Putin) hanno provocato ildi. Le intenzioni di voto SWG per @TgLa7 ...

attuali danno una fotografia della società civile e politica veritiera. Israele da molto ... Poi ci sono ragionamentidi bandiera, che in questo momento sono l'unico aspetto nuovo ...Fratelli d'Italia cresce ancora, il Pd è stabile, Forza Italia cala. Il sondaggio Swg per il Tg La7 assegna a Fratelli d'Italia il 28,3% secondo le intenzioni di voto: il partito di Giorgia Meloni ...Era probabilmente la rilevazione più attesa dopo le elezioni dello scorso 25 settembre. Dopo una settimana fatta di polemiche, che hanno anticipato il mandato – accettato – ricevuto da Giorgia Meloni, ...I dati di Swg per il TgLa7 - Fdi guadagna quasi un punto in una settimana, mentre crolla Forza Italia nei giorni del "protagonismo" di Berlusconi. Per metà degli intervistati l'elemento "di rischio" p ...