Soleil Sorge ricorda il suo provino al GF Vip | Volevo dare il massimo | ma non sapevo cosa mi aspettasse

si emoziona nel rivedere il provino fatto per prendere parte al cast del 'Grande Fratello Vip' e racconta alcuni aneddoti esclusivi legati a quel momento. Durante l'appuntamento del 24 ...In quel caso a fare le spese dei loro giochi di coppia fu, rimasta scottata da un rapporto sempre più intimo con l'attore. Ma adesso, a distanza di quasi un anno da quelle vicende, ecco ...Soleil Sorge si emoziona nel rivedere il provino fatto per prendere parte al cast del "Grande Fratello Vip" e racconta alcuni aneddoti esclusivi legati a quel momento. Durante l'appuntamento del 24 ...La modella si rifiuta categoricamente di entrare nel GF Vip 7. Nonostante le proposte ricevute, ha spiegato di non volerne sapere nulla.