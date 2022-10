Sogniamo un Iran libero dagli ayatollah | il discorso di Esmaeilion contro il regime 

(Di martedì 25 ottobre 2022) Tutti noi abbiamo dei sogni. Nei nostri sogni, nessuno viene giustiziato dopo un processo farsa di tre minuti. Nei nostri sogni, i poeti non vengono ammanettati; nessuno si azzarda a perseguitare le minoranze; nessuno si azzarda a imprigionare e uccidere dopo aver torturato un lavoratore perché ha espresso la sua opinione. Nei nostri sogni, insegnanti e registi, attivisti civili e lavoratori non sono in prigione. Nei nostri sogni, nessuno ha il coraggio di lanciare missiliun aereo civile o di rapire un giornalista. No, nei nostri sogni, migliaia di manifestanti pacifici non sono sotto il tiro di colpi indiscriminati nelle strade. Nei nostri sogni, i bambini non vengono indottrinati a scuola con ideologie di epoche oscure. Nei nostri sogni, nessuno spara gas lacrimogeni nelle aule dove studiano le ragazze; nessuno lancia i bambini dai tetti né sbatte le loro ...

La Provincia Pavese

... Mister, perché in Finale di Europa League 2020 mi hai lasciato in panchina per mettere titolare Gagliardini *** Ogni tantol'Italia ripescata ai Mondiali, stavolta al posto dell'. Si ...un futuro migliore, anche a livello dell'ambiente. Ma forse, mi dico a volte, dovremmo ... Come chi lo pensa dell'. Io rispetto ogni forma di religione, ma credo sia importante avere la ... In 200 per l’Iran sotto al Broletto «Vogliamo un Paese laico e democratico» Pubblichiamo il discorso che lo scrittore iraniano-canadese Hamed Esmaeilion ha tenuto sabato a Berlino, durante la grande protesta contro il regime di Teheran ...Il presidente della Fifa Gianni Infantino ha ricevuto una proposta ufficiale per ripescare l'Italia ai prossimi Mondiali di Qatar 2022 ...