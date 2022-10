Corriere dello Sport

"Il Napoli ha bastonato tutti" . E questo è solo uno dei complimenti che, ospite di 'Il Bello del Calcio' su Televomero , ha riservato alla squadra azzurra di Luciano Spalletti . Complimenti che vengono estesi a tutto l'ambiente partenopeo per ciò che sta ...Dopo diverso tempo,conferma la notizia! La conduttrice si prepara per i fiori d'arancio con Giovanni. Attualmente,è impegnata nella seconda edizione di Citofonare Rai2 - trasmissione ... Simona Ventura: “Napoli sorpresa del campionato, Maradona pieno una soddisfazione” Lo sfogo dell'ex marito di Simona Ventura si sfoga su Instagram contro il reality: cosa non va giù a Bettarini dopo aver assistito all'ultima puntata del Grande Fratello Vip.Dice: “La squadra è partita da outsider e ora sta bastonando tutti. Mondiali Bene che non siano tanti i giocatori azzurri che partiranno” ...