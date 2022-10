Sicurezza | Zetti NSC | “Bene vicinanza Meloni alle divise Siano posti al centro diritti dei Carabinieri”

(Di martedì 25 ottobre 2022) “Come ha ben ricordato la Premiernel suo discorso, troppi, tanti uomini in divisa sono morti per il loro senso del dovere e per gli ideali di legalità. Tanti, troppi, svolgono il loro lavoro con grande senso di abnegazione e senza adeguate tutele. Ci auguriamo che a questo discorso seguano azioni concrete e chefinalmentealdei lavoratori con le stellette, con il riconoscimento delle prerogative sindacali e il coinvolgimento dei sindacati militari neo processi decisionali”. Così Massimiliano, Segretario Generale del Nuovo SindacatoNSC al termine del discorso tenuto dal Premier Giorgiaa Montecitorio L'articolo proviene da Forze Armate News.

