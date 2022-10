Sicurezza a “cinque stelle” per le nuove Bmw X1 e Serie 2 Active Tourer

Agenzia Nova

Altro obiettivo è 'intervenire gradualmente per arrivare a un taglio di almenopunti del cuneo in favore di imprese e lavoratori' e 'incentivare le aziende ad assumere'. MIGRANTI 'e ...... occupata dai russi, e avrebbe provocato il ferimento di almenopersone, compresi alcuni ... Noi rappresentiamo lafisica dell'Europa'. Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr ... Operazione delle forze sicurezza israeliane a Nablus, uccisi cinque palestinesi armati Lettera a un Premier in pectore (di Stelio W. Venceslai) Gentile signora, in questi giorni difficili devo dire che ha ...MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) (ITALPRESS) - Le nuove edizioni della Bmw X1 e della Bmw Serie 2 Active Tourer sono caratterizzate da un piacere di guidare ve ...