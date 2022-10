Si chiama Cerberus la nuova variante del Covid | gli esperti | ' Monitoriamo | serve cautela'

"La situazione diin Europa è preoccupante perché questa sottovariante è in ascesa: ora in Francia è al 35% , ma in altri Paesi, come Gran Bretagna, Germania e Danimarca e in Italia si ...La nuova variante già stata soprannominata e si. " È probabile che il tasso di crescita sia principalmente determinato dalla capacità di fuggire al sistema immunitario" , della ...«Tra metà novembre e inizio dicembre potrà causare più del 50% delle infezioni». È questa la sentenza dello European Centre for Disease Control sulla nuova variante Covid che sta già colpendo numerosi ...E’ attualmente responsabile del 7% dei casi di Covid-19 in Italia, la sottovariante di Omicron BQ:1.1 nota come "Cerberus" : lo indicano le sequenze ...