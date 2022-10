Serena Bortone affranta | il regista scomparso l’addolora molto

Chi è Francesco Pantaleoni , il comico e attore italiano ospite dia Oggi è un altro giorno nel pomeriggio di martedì 25 ottobre Francesco Pantaleoni: età, dove vive, carriera e rapporto con Gabriele Cirilli Nato il 3 marzo 1956 a Napoli, il comico e ...Chi è Rossella Brescia , la ballerina ospite dia Oggi è un altro giorno nella puntata di martedì 25 ottobre Rossella Brescia: età, fisico e carriera Nata il 20 agosto 1971 a Martina Franca, in provincia di Taranto, Rossella Brescia ...L'attore Francesco Paolantoni ha perso entrambi i genitori quando aveva poco più di 20 anni: "È stata abbastanza dura. Tuttavia quel periodo mi ha formato".In tv a Oggi è un altro giorno con il maestro di Ballando Moreno Porcu, parla del coming out Il nuotatore 32enne confida: "Quando l’ho detto a mia madre era preoccupata” Alex Di Giorgio in tv, ospite ...