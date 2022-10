Semipresidenzialismo | tregua fiscale | Meridione | il manifesto della Meloni

Meloni ha poi aggiunto che 'il secondo pilastro del patto fiscale sarà "unafiscale per consentire a famiglie e imprese di regolarizzare la propria posizione con il fisco". "Fra i pesi che ...LE RIFORME ISTITUZIONALI: PRESIDENZIALISMO OIl centrodestra, nel suo ... Per il Carroccio l'Italia deve "lavorare attivamente" per raggiungere "unaduratura" e "un accordo ...Riforma costituzionale, riduzione della pressione fiscale e tassa piatta, sicurezza e stretta sul reddito di cittadinanza. Il piano della Meloni per rilanciare l'Italia ...L'intervento della presidente del Consiglio nell'Aula della Camera per la fiducia al governo. vogliamo modifica i criteri di valutazione dei ...