SecondLifePasta | la sfida su TikTok per creare piatti nuovi con la pasta del giorno prima

(Di martedì 25 ottobre 2022) Basta sprechi: Barilla invita tutti noi (anche se non usiamo) a fare «Gesto d’Amore per il pianeta». Anche il più semplice: usare il cibo delper greareancora più gustosi. Voi quale farete?

Basta sprechi: Barilla invita tutti noi (anche se non usiamo TikTok) a fare «Gesto d’Amore per il pianeta». Anche il più semplice: usare il cibo del giorno prima per greare piatti ancora più gustosi.