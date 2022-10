Scuola | Marini | “Merito rafforza diseguaglianze? E’ esatto contrario | è garantito da Costituzione”

Leggi su italiasera

(Di martedì 25 ottobre 2022) (Adnkronos) – Il ‘’ è un concetto che va are le disuguaglianze? “E’ l’. Lo schiaffo all’uguaglianza si ha se non si attua l’articolo 34 della, che assicura laa tutti e garantisce il: l’istruzione inferiore, minima, impartita per almeno otto anni, obbligatoria e gratuita, per far crescere la società; quella più elevata, garantita ai capaci e meritevoli, che anche se privi di mezzi hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi”. Così il costituzionalista Francesco, professore di Diritto pubblico all’Università di Roma, Tor Vergata, interviene con l’Adnkronos sulla polemica innescata da alcune parti del mondo dellasul ‘’, tra le ...