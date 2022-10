Sci di fondo | Andrew Musgrave | “La stagione senza russi? Una m…a! La prossima Coppa del Mondo sarà ridicola”

Leggi su oasport

(Di martedì 25 ottobre 2022) Gli appassionati di sci diconoscono bene il nome di. Chi, viceversa, non dovesse avere familiarità con la disciplina, deve sapere che si tratta di un atleta dalla storia molto particolare. Nato in Inghilterra, sulle coste del Canale della Manica, ha girato ilsin dalla più tenera età. Il padre, infatti, lavorava nell’industria petrolifera, un impiego che ha condotto tutta la famigliain Alaska, Scozia e Norvegia. Appassionatosi agli sport della neve proprio durante il periodo in Alaska,è successivamente diventato un fondista di altissimo livello, tanto da ottenere due podi indel, nonché svariati piazzamenti nella top-ten tra Mondiali e Giochi olimpici. Anzi, nel 2017 sfiora una medaglia nella ...