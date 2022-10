Sci alpino | raduno in Val Senales per la squadra maschile italiana di velocità

(Di martedì 25 ottobre 2022) In questi giorni ci sarebbe dovuto essere l’esordio in Coppa del Mondo sulla pista di Zermatt-Cervinia, dove erano previste due discese libere. Purtroppo il meteo ha annullato l’appuntamento e per vedere le discipline veloci nel massimo circuito internazionale bisognerà ancora attendere. Laalper lo scisi radunerà oggi in Val: allenamenti con i tecnici Lorenzo Galli, Patrick Staudacher, Irvin Marta, Eros Belingheri, Christian Corradino, Adam Peraudo, Einar Prucker e Davide Verga che andranno avanti fino a venerdì 28 ottobre. I convocati: Christof Innerhofer, Florian Schieder, Matteo Marsaglia, Pietro Zazzi, Nicolò Molteni, Emanuele Buzzi e Mattia Casse. Spicca l’assenza di Dominik Paris: l’altoatesino è l’unico a far parte del gruppo Elite e dunque si ...

Montagne roventi, e così a Cervinia hanno dovuto annullare sia le prove maschili che femminili di Coppa del mondo diAnche le due discese donne della Coppa del mondo dia Zermatt - Cervinia, in programma per il 5 e 6 novembre, sono state cancellate per insufficiente innevamento. Hanno così seguito la sorte delle due libere uomini che si sarebbero dovute ... Calendario Coppa del mondo sci alpino 2022/2023 FIS: programma, tappe, specialità: discela libera, slalom gigante, super-g, slalom e parallelo Record di temperature nelle prossime settimane. Tedici (ilMeteo.it): «Sarà così per la prossima settimana, forse fino al 10 novembre». Un anticiclone «Monster» dal Marocco alla Svezia. Il rapporto Onu ...Tutte tematiche che negli ultimi anni sono entrate nell'agenda mondiale con prepotenza ed urgenza e che stanno incidendo in modo tangibile anche nel mondo dello sport, in particolare dello sci alpino ...