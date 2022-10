Sanità Lazio | meno burocrazia per usare fondi Pnrr

Leggi su romadailynews

(Di martedì 25 ottobre 2022), esperti:burocrazia perinnovazione digitale – D’Amato: “Ci vogliono al2 anni per sbloccare i bandi, così non va bene” – Investire sull’innovazione digitale sfruttando idel, per ripensare completamente i modelli di cura, rendendo sempre più efficiente e sostenibile il Sistema Sanitario Nazionale. È questo il messaggio lanciato nel corso del convegno “Valore e impatto dell’innovazione tecnologica: come le nuove tecnologie cambieranno la presa in carico dei pazienti cronici”, organizzato nell’ambito del ciclo di incontri “modello”, che si è svolto questa mattina. Per l’Assessore alladella Regione ...