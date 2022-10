Salvini e Forza Italia plaudono al discorso di Giorgia Meloni

(Di martedì 25 ottobre 2022) AGI - Matteoalla destra, Antonio Tajani alla sinistra. 'Alfieri' dialla Camera, i due alleati di Lega ealdi insediamento della presidente del Consiglio. "Bellissimo ildi", commenta il vice premier leghista. "Musi lunghi a sinistra, speranza e fiducia per glini - aggiunge -. Ribaditi impegni su tasse, pensioni, lavoro, sicurezza, autonomia e riforme. Per quanto mi riguarda: sbloccare cantieri e opere pubbliche ferme e attese da anni, creando lavoro e ricchezza, sarà il mio impegno giorno e notte". Da, per tutti interviene Silvio Berlusconi, che, come, ...

Dal vicepresidente della Camera diItalia arriva l'allerta azzurra sulle turbolenze governative. Avanti sulla separazione delle ... Riccardo Molinari : " Matteocome vicepremier è un ...Sull'economia, aggiunge, 'non c'è un problema nel centrodestra' e la Lega non ha una '...Italia e la Lega hanno le loro richieste ma è normale dialettica politica quando c'è un nuovo ...La diretta video e le ultime notizie sul voto di fiducia al Senato per il nuovo governo guidato da Giorgia Meloni: cosa dirà oggi Silvio Berlusconi in AulaL’incontro col presidente francese prima della fiducia in Parlamento e il difficile equilibrio con Salvini e Berlusconi, che hanno già iniziato il pressing.