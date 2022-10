Salisburgo-Chelsea | le formazioni ufficiali

Leggi su 11contro11

(Di martedì 25 ottobre 2022) Riportiamo ledi, sfida valevole per la 5a giornata della fase a gironi di Champions League. Dirigerà l’incontro l’arbitro svizzero Sandro Schärer, coadiuvato come assistenti dai connazionali De Almeida e Zogaj, e dal quarto uomo Dudic. VAR e AVAR saranno rispettivamente San e lo spagnolo Martínez Munuera. Calcio d’inizio alle 18:45 alla Red Bull Arena di. Situazione in totale equilibrio quella del gruppo E di questa edizione di Champions. Un girone questo che vede comandare ila quota 7 punti e con ilche insegue a solo un punto di distanza. In attesa di scoprire il risultato di Dinamo Zagabria-Milan, le due contendenti si daranno battaglia in questa gara decisiva per le sorti del girone. Reduce ...