Russia | niente riduzione della pena per l’ex cestista americana Griner L’appello conferma i 9 anni

(Di martedì 25 ottobre 2022) Il tribunale di Krasnogorsk, vicino Mosca, ha respinto il ricorso presentato dagli avvocati del, Brittney, condannata in primo grado a novedi carcere con l’accusa di possesso e traffico di droga. Secondo il tribunale si tratta di una condanna ”equa” e per questo l’hata in appello. Intervenuta in collegamento video,si è scusata per quello che ha definito ”un errore ingenuo” e si è detta ”molto, molto stressata”. Brittney: sentenza di condannata in appello L’avvocatodonna, Alexander Boykov, ha detto alla corte che «nessun giudice dirà onestamente che la condanna a novediè in linea con il diritto ...

la Repubblica

È stato complicato entrare in un personaggio simile No, percomplicato. La sua storia, ... Palma, invece e giustamente, si vedeva come l'imperatrice Caterina dio la Regina Vergine ...... definito in prima istanza come ladi Putin. Lei è stato tra i firmatari di un appello dal ... Questo non haa che fare né con il retto ragionare né col senso della storia. È soltanto ... Scholz: "Sosteniamo Kiev ma niente carri armati. No a un conflitto Russia-Nato" “Ero pronto a morire”, ha scritto Conor Kennedy su Instagram raccontando il suo periodo al fronte "Ero pronto a morire". Niente giri di parole ma tanto coraggio nel post su Instagram in cui Conor Kenn ...Dopo le prime indiscrezioni indirette, ecco un’ulteriore conferma da parte di Novak Djokovic sulla sua possibile (a questo punto, probabile) presenza ai prossimi Australian Open. “Segnali positivi, m ...