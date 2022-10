Russia | Brittney Griner | confermata la condanna a 9 anni per possesso di stupefacenti

(Di martedì 25 ottobre 2022)laa novedi reclusione per la cestista americana, accusata di «di droga e contrabbando». A deciderlo è stata la Corte d’appello di Mosca, dopo che il 4 agosto scorso, il tribunale russo di Khimki aveva deciso dire la star della Wnba per traffico di. La 31enne, star dei Phoenix Mercury, era stata arresta il 17 febbraio 2022 all’aeroporto internazionale di Sheremetyevo in, dopo che nel suo bagaglio erano state trovate cartucce di vaporizzatore con olio di cannabis, prescritto a fine terapeutici negli Stati Uniti e – secondo la campionessa – portato inavvertitamente in. Dopo essersi dichiarata colpevole, rifiutando, però, l’accusa di ...

...di reclusione per la cestista americanaGriner , riconosciuta colpevole di possesso di stupefacenti. Griner, star del basket americano due volte campionessa olimpica, è in carcere in...Dopo la condanna in primo grado ad agosto, oggi è arrivata la conferma in appello per la giocatrice di basket ...L'amministrazione Usa "ha continuato ad impegnare la Russia attraverso ogni canale disponibile e a fare ogni sforzo per portare a casa Brittney Griner, come pure per sostenere altri americani detenuti ...Pessime notizie per Brittney Griner. non c'è pace per la giocatrice, stella della Nazionale femminile americana di Basket e della WNBA.