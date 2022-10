Rugby | Mondiali femminili | 12 turni di stop all’azzurra Tounesi per aver dato un morso ad un’avversaria

(Di martedì 25 ottobre 2022) 12di squalifica per la seconda linea azzurra Saraperunadnel corso della partita deididi domenica scorsa ad Auckland contro il Giappone (21-8 per l’Italia). Il comitato disciplinare ha infatti commentato il tutto come “un gesto del tutto antisportivo. Dopoconsiderato tutte le prove e il filmato dell’azione, la giocatrice italiana haquella giapponese, infrazione che meritava un cartellino rosso, e di conseguenza ha accolto il reclamo. Il comitato ha deciso che la squalifica appropriata fosse di 18 partite, ma viste le attenuanti ha ridotto la sanzione a 12”. SportFace.

