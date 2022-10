Rosario da Torino | dove seguire la preghiera del 26 ottobre

Servizio Informazione Religiosa

... le famiglie e le comunità religiose a ritrovarsi, mercoledì 26 ottobre, alle 20.50, per recitare insieme il. La preghiera sarà trasmessa dal Santuario della Consolata a, con mons. ...... anche in scena conGiglio, Francesco Petruzzelli, Valentina Picello, Giulia Trippetta, ... *Over 65, under 18, abbonati Teatro Stabile di. Dal 18/10/22 inizio vendita libera, anche on ... Tv2000: domani il Rosario dal Santuario della Consolata di Torino con mons. Repole Mercoledì 26 ottobre alle 20.50 su Tv2000 e InBlu2000 e Fb dal Santuario della Consolata a Torino, presiede mons. Repole ...L'appuntamento con "Prega con noi" mercoledì 26 ottobre alle 20.50, dal Santuario della Consolata. A guidare la preghiera, l'arcivescovo Roberto Repole ...