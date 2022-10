Ronaldo | ' C' è potenziale in Italia nonostante condizioni economiche di Inter | Milan e Juve'

... sono queste le dichiarazioni dialla Gazzetta dello Sport. Il brasiliano poi ha aggiunto: "In Italia c'è unincredibile nonostante Juve, Milan e Inter non siano in condizioni ...... famosa anche per essere la compagna del calciatore Cristiano. Con il nuovo spot televisivo,... E' un'azienda che già dimostrato intuizione, un gran, e capacità innovativa e nonostante ...Un acquisto che ha fatto clamore quello Di Maria nella scorsa estate. Un giocatore di caratura mondiale, ma che in questi primi mesi con la maglia bianconera non ha fatto vedere tutto il suo potenzial ...L'ex giocatore brasiliano ha detto: 'Juve, Milan e Inter non sono in condizioni economiche ottimali, le cose potrebbero migliorare' ...