Roma | protesta degli studenti dell’Università La Sapienza | tensioni con la polizia | VIDEO

Leggi su tpi

(Di martedì 25 ottobre 2022) Questa mattina davanti alla facoltà di Scienze politiche delladiera in programma un convegno, organizzato da Azione universitaria, comitato studentesco vicino a Fratelli d’Italia, a cui erano stati invitati Daniele Capezzone, ex deputato di Forza Italia e Fabio Roscani, deputato di Fratelli d’Italia e presidente di Gioventù nazionale, per parlare di “capitalismo buono”. Nel piccolo piazzale alberato antistante l’ingresso del dipartimento,e studentesse del comitato di Scienze Politiche e del collettivo Linkavevano organizzato, contemporaneamente alla conferenza, un sit-in in segno di opposizione alla presenza dei due leader di centrodestra nell’ateneo: «Fuori i fascisti da La» è lo striscione esposto da alcuni presenti. In pochi minuti, però, la situazione è ...