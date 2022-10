Roma | Pinto | “Mou vero romanista”

(Di martedì 25 ottobre 2022) . Parla alla stampa inglese il General Manager giallorosso Tiagoparlando del ruolo di José Mourinho nella: “È stato un grande risultato per il club convincere Mourinho ad accettare l’offerta della. Abbiamo lavorato sodo – la proprietà e io – cercando di convincerlo che questo era il progetto giusto per lui. Oltre ai risultati, alla Conference League che abbiamo vinto, ai progressi fatti dai giocatori, è per noi un grande orgoglio vedere che oggi lui ènista. Ha abbracciato pienamente i valori del club e della città ed è oggi il miglior ambasciatore dell’ASnel mondo. Quando un allenatore raggiunge quel livello di empatia con la città e i tifosi, significa che hai fatto un buon lavoro.” L'articolo proviene da Italia Sera.

