Roma - Napoli | steward sospeso per un selfie con Osimhen E il bomber del Napoli gli trova lavoro

LA FORMAZIONE - In casadue assenze sicure, ovvero quelle di Sirigu e Rrahmani. Spalletti ha ... Pronti ben cinque cambi nell'undici iniziale rispetto alla vittoria dell'Olimpico contro la. ...- Tutore al polso per Bryan Cristante , oggi a Villa Stuart. Il centrocampita ha infatti subito un colpo al polso durante la gara contro il: dolorante, oggi lo staff giallorosso lo ha ...Quando si dice che i giovani non hanno voglia di lavorare, si dovrebbe anche pensare al modo in cui questi ultimi vengono trattati. Come riporta il sito Serieanews.com, Matteo Lo Cicero è ...Il 26 ottobre 2022 le gare valide per la quinta giornata della fase a gironi della Champions League saranno trasmesse su Sky, Inter - Viktoria Plzen su Amazon Prime Video ...