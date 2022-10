Rolex Middle Sea Race | Soldini e Maserati chiudono terzi

(Di martedì 25 ottobre 2022) Giovannie l’equipaggio diMulti70 sono arrivatiin tempo reale allaSea, dopo aver tagliato il traguardo alle 00.45. Il velista italiano ha concluso la regata, organizzata dal Royal Malta Yacht Club, in 2 giorni, 13 ore, 45 minuti e 3 secondi. Mana vince laSeaIl team disi è posizionato dietro a Mana di Riccardo Pavoncelli, vincitore dell’evento, e a Zoulou, ex Powerplay, di Erik Maris con a bordo Loick Peyron. Le 606 miglia di regata, che prevedevano un giro antiorario della Sicilia con partenza e ritorno a Malta, hanno dato i loro verdetti a seguito di un’alta pressione anomala, che ha reso dura la vita alla flotta, messa in difficoltà tra bonacce ...

