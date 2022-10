Rivoluzione gender a scuola | bagni e registri di classe Lgbt a Milano e Treviso FdI | “Errore ideologico”

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 25 ottobre 2022) Il liceo artistico Brera diha inaugurato i“no”: oltre a quello per maschi, per femmine, quello accessibile ai portatori d’handicap, ne arriva un quarto a. Sarà identificato da un disegnino arcobaleno con l’unicorno e dedicato ai ragazzi “in transizione”., al liceo Brera diarriva laper iUnanel nome del “politicamente corretto”, racconta Libero, per non discriminare gli studenti nati maschi che si sentono ragazze e le studentesse che si sentono ragazzi. «Abbiamo saputo che a livello ministeriale qualche esponente del governo politico entrante ha detto che ci siamo spinti troppo avanti. Ma abbiamo preso atto della ...