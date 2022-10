Riva Anniversario imbarca 180 anni di storia

(Di martedì 25 ottobre 2022) Aquarama o Aquacombina particolari e ispirazioni dell’una e dell’altra, che nel 2022 festeggiano, rispettivamente, i primi sessanta e ventidalla loro nascita. Il cantiere di Sarnico, che dine compie 180, si fa e fa un regalo agli estimatori del marchio più iconico del Gruppo Ferretti e della tradizione costruttiva italiana in generale, realizzando un open gioiello, che verrà prodotto solamente in 18 unità. Qualcuno ha già avuto modo di ammirarlo: nel weekend dell’11 giugno, su una piattaforma galleggiante di fronte al Gritti Palace Hotel di Venezia, che fra i tanti valori aggiunti ha proprio un AquaSuper, il Doge, come taxi boat per i clienti, e al Cannes Yachting Festival, su un palco d’onore strategicamente posizionato ...

L'azienda compie 70 anni E sempre a proposito di Rive, per celebrare il 70°dell'... Come spiega Alessandro Vella, Direttore Generale della cantina, "San Giovanni è ladi casa, la ......della Fanfara della Brigata Alpina Taurinense nell'ambito delle celebrazioni del 150°... inal mare sotto le stelle. Bay Club, Corso Trento - Trieste 12, info +39 348 3984066 ( più ...Gli appassionati di cabala apprezzeranno il fatto che Roberto Calderoli abbia giurato al Quirinale come nuovo ministro per gli «Affari regionali e autonomie» nel quinto anniversario dei referendum con ...A chi è un fedele di Riva, basta una sola immagine per capire che la nuova Anniversario esprime una incredibile combinazione di particolari e ispirazioni di Aquarama e Aquariva. Solo un cantiere con ...