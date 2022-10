Rishi Sunak vorrebbe possedere il suo club preferito della Premier League

Leggi su justcalcio

(Di martedì 25 ottobre 2022) Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo.è destinato a diventare il prossimo Primo Ministro del Regno Unito, ma di recente ha rivelato i suoi sogni da bambino che includevanoil suoè destinato a diventare il primo primo ministro britannico asiatico dopo che la leaderCamera dei Comuni Penny Mordaunt si è ritirata dal concorso per la leadership dei Tory e sostituirà la donna che lo ha battuto in origine, Liz Truss. Questo è uno dei momenti più importanti ...