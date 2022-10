Rishi Sunak | tutta l' eleganza sartoriale del nuovo premier britannico

(Di martedì 25 ottobre 2022) I completi blu slim fit per illeader dei Tory sono più di una divisa: sono in realtà un trucco per apparire più slanciato. A rendere unico il suo stile dapper ci sono i braccialetti colorati che spuntano sempre dalla manica della camicia rigorosamente bianca

Ha già fatto la Storia, e per più di un motivo: il nuovo premier britannico, il, 42enne, non è solo la prima persona di colore e di fede induista a guidare un governo di Sua Maestà, ma è anche di gran lunga la più ricca, visto che la fortuna privata sua e di sua moglie è ...In Gran Bretagna invece sarà il giorno di, che entro poche ore diventerà il prossimo primo ministro del Regno Unito dopo aver vinto la corsa alla successione di Liz Truss alla guida del ...I suoi genitori, medico e farmacista di etnia Hindu Punjabi, sono nati in Africa Orientale. Gli studi in scuole prestigiose, il matrimonio con la figlia di un magnate indiano ...Rishi Sunak è sposata con Akshata Murti, figlia del presidente di Infosys Narayan Murthy. (un file) Londra: Rishi Sunak ha scritto la storia diventando ...