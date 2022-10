Rinnovo delle esenzioni ticket per motivi di reddito | attivato il ‘fai da te’ con lo SPID

(Di martedì 25 ottobre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – Il 30 settembre 2022 è scaduta la prorogadal pagamento delperdi. Al fine di evitare inutili code presso gli uffici dei Distretti sanitari, nonché pericoli di contagio favoriti dagli assembramenti agli sportelli, l’Asl Salerno fornisce ai cittadini le indicazioni utili sulle varie modalità per accedere al servizio, in base alle proprie necessità. Applicazione web “Verifica Esenzione” – L’Asl Salerno ha sviluppato un applicazione web (https://cerd.aslsalerno.it), il cui link è pubblicato sulla prima pagina del sito www.aslsalerno.it (voce: “Verifica Esenzione”) che permette all’assistito di verificare, sulla base del codice fiscale e della tessera sanitaria, se egli è già presente ...

PolNews

... partendo, nel poco tempo a disposizione per la prossima legge di bilancio, dalmisure in scadenza a fine anno'. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel discorso con ...... la presenza di Papa Bergoglio e dei rappresentantigrandi religioni mondiali. C'è attesa ... "I n nome di Dio e in nome del senso di umanità che alberga in ogni cuore,il mio appello ... Circolazione di prova – Termini per il rinnovo delle autorizzazioni e nuovi criteri di utilizzo Stampa Il rinnovo dell’esenzione ticket reddito sarà curato quest’anno direttamente dal Comune di Baronissi, grazie ad un’intesa tra Amministrazione e Asl. Dall’1 ottobre le esenzioni non sono più sog ...I destini di Conte e Allegri si intrecciano ancora una volta, il tecnico livornese e la Juventus preoccupati dall'effetto domino ...