Rigassificatore Piombino | Giani ha firmato l' autorizzazione | ' Un servizio agli italiani'

(Di martedì 25 ottobre 2022)

Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, in veste di commissario straordinario del Governo, ha firmato il 25 ottobre l'autorizzazione all'installazione del rigassificatore che resterà nel porto di Piombino, in provincia di Livorno, per tre anni. La nave Golar Tundra riceverà i carichi di Gnl per poi rigassificarli, su richiesta di Snam.