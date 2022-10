Rigassificatore | il sinndaco di Piombino | ' Faremo ricorso al Tar' - Cronaca - lanazione it

(Di martedì 25 ottobre 2022) 'L'autorizzazione alla realizzazione dell'opera da parte del commissario Eugenio Giani non sposta il ...

Il presidente della Toscana Eugenio Giani ha firmato l'autorizzazione all'installazione del rigassificatore nel porto di Piombino.Mentre il presidente della Toscana Giani firma l'intesa con il governo, il sindaco Ferrari ribadisce il "no" della comunità e vverte: "Faremo ricorso al Tar" ...