Report Bhave | obiettivi Ssn futuro non raggiungibili per 7 italiani su 10

(Di martedì 25 ottobre 2022) Roma, 25 ott. (Adnkronos Salute) - Stanno cambiando gli orientamenti in materia di sanità. Alla vigilia della XIX legislatura, il 75% deglinon crede che siano realizzabili i grandidella sanità di domani: la riorganizzazione del territorio, il potenziamento degli organici, il superamento delle liste di attesa, la centralità del paziente. Domina lo scetticismo anche fra degli operatori sanitari, che per il 64% ritengono inadeguate le risorse del Pnrr destinate alla sanità, mentre il 69% dei soli medici ritiene che queste risorse potrebbero essere sfruttate meglio. Sono solo alcuni dei dati di un ampio studio di scenario sulla sanità italiana, presentati in apertura dei lavori delSummit che si è tenuto a Milano e a Roma in questi giorni, e diffusi in una nota dalla start-up specializzata nell'osservazione e ...