Regno Unito | Sunak nuovo premier | Al lavoro contro la crisi

Ci sono volute sei settimane in piu', ma alla fine la Gran Bretagna ha il nuovo primo ministro che nelle stanze dei bottoni ci si attendeva fin dalla caduta di Boris Johnson. 25 ottobre 2022Nel, la leadership femminile non è una novità: dopo Thatcher e May, si è consumata la breve parentesi di Liz Truss. Per l'Italia il presidente Meloni rappresenta una svolta storica. Un ...Ci sono volute sei settimane in piu', ma alla fine la Gran Bretagna ha il nuovo primo ministro che nelle stanze dei bottoni ci si attendeva fin ...Riascolta Regno Unito, Sunak e gli errori della Truss di Nessun luogo è lontano. Segui tutte le puntate, i podcast, la dirette e il palinsesto della radio de Il Sole 24 ORE.