Reddito di Cittadinanza | Giorgia Meloni rompe il silenzio | cosa ha detto

... però, quando i deputati del Terzo polo si uniscono all'applauso della maggioranza per le forze Armate e alle critiche (da parte della premier) aldi. Restano fermi M5s e Pd, con ...Per quanto riguarda ildi, secondo la Meloni bisogna "mantenere e, se possibile, rafforzare, il doveroso sostegno economico per i soggetti effettivamente fragili" ma per gli ...(Agenzia Vista) Roma, 25 ottobre 2022 'Vogliamo mantenere e migliora il sostegno economico per chi non è in grado di lavorare, ma per gli altri ...Quota 41 'a metà' per superare la riforma pensioni di Fornero, cambiano politiche del RdC: il governo studia le novità per bonus e superbonus ...