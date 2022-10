Real Madrid | operato Florentino Perez | il motivo e le sue condizioni

(Di martedì 25 ottobre 2022), presidente del, è statonella mattinata di oggi: ledel numero uno Blanco Come riferito da Marca, nella mattinata di oggi, con conclusione alle 11.30, è statoil presidente dela causa di un nodulo polmonare. Ledi salute sono stabili e potrà lasciare a breve il centro Universitario Puerta de Hierro di Majadahonda per poi osservare alcuni giorni di riposo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Il presidente della società spagnola ha dovuto sottoporsi ad una delicata operazione chirurgica nelle scorse ore a Madrid.