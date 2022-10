"Rappresento l'underdog". Ecco cosa ha voluto dire la Meloni

RaiNews

ciò che gli inglesi chiamerebbero l'. Lo sfavorito, che per affermarsi deve stravolgere tutti i pronostici. Intendo farlo ancora, stravolgere i pronostici, con l'aiuto di una ...ciò che gli inglesi chiamerebbero l'. Lo sfavorito, che per affermarsi deve stravolgere tutti i pronostici. Intendo farlo ancora, stravolgere i pronostici, con l'aiuto di una ... Governo, il giorno della fiducia. Meloni: "Io underdog, stravolgerò i pronostici. Farò ciò che devo" - La diretta dall'aula di Montecitorio - La diretta dall'aula di Montecitorio L'espressione inglese indica lo sfavorito che stravolge i pronostici, stupisce tutti e vince. Così, in Parlamento, la premier ha rappresentato la propria storia e lanciato un chiaro messaggio ...(Agenzia Vista) Roma, 25 ottobre 2022 "Sono la prima donna incaricata come premier, provengo da un'area culturale che è stata spesso confinata ai margini della Repubblica, e non sono certo arrivata fi ...