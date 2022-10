Raoul Bova a processo | è accusato di aver evaso 417 mila euro al Fisco | “Un ‘trucco’ per ostacolare il calcolo delle tasse dovute”

(Di martedì 25 ottobre 2022)avrebbe417nel 2011. È questa l’accusa mossa all’attore, reduce da una stagione d’oro grazie al successo di Don Matteo. Sul fronte personale invece le cose sono un po’ più complicate visto che la Procura di Roma gli ha contestato il reato di “dichiarazione fraudolenta mediante artifici”, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera. Per i magistrati sarebbe infatti stato messo in atto un “trucco” perl’accertamento da parte deldi quanto avrebbe dovuto pagare dil’attore, difeso dall’avvocato Bruno Assumma.avrebbe rappresentato nel 2012 “il versamento di canoni per un milione dialla Sanmarco srl, società di cuiè stato socio ...

è finito sotto processo perché accusato di aver evaso il fisco per 417mila euro nel 2011. La notizia è stata rivelata dal Corriere della Sera, all'attore viene contestata la dichiarazione ...Dopo aver ricevuto una condanna nel 2017.finisce di nuovi nei guai per il Fisco, uno degli attori più amati e seguiti nel mondo della televisione italiana, è finito ancora una volta nei guai con il Fisco. Secondo ...Raoul Bova è sotto processo per evasione fiscale per 417mila euro: l'attore è accusato di dichiarazione fraudolenta mediante artifici ...Cinque anni fa era stato condannato a un anno e sei mesi di reclusione per "dichiarazione fraudolenta mediante artifici", per un'evasione di 600mila euro ...