Quando prese il mio posto perché | D' Amico | la rivelazione su Formigli

(Di martedì 25 ottobre 2022) Ilaria D'è un fascinoso ircocervo televisivo. Testa di cronista, fisico da anchorwoman della Cnn, piedi avvolti negli scarpini da calcio con tanto di tacchetti spezza-rotula. Dalla sua doppia natura, di giornalista sportiva e di analista politica, sta per tornare a prevalere la seconda. Romana, classe 73, un compagno, l'imparabile Buffon, quattro figli (due suoi più due di Gigi) immersi nel cuoio pallonato, per dirla alla Brera: Ilaria riappare su Raidue col programma Che c'è di nuovo, il 27 ottobre, dopo una vita passata a Sky. L'ennesimo contropiede. Cara Ilaria, si tambureggia di un programma a metà fra Nemo e Le invasioni barbariche. Dove ti ritrovi come capoautore Alessandro Sortino, ex Iena già Premio Ilaria Alpi, che nel 2006 avevi già lavorato nel suo altro programma politico su La7 Exit. Il tempo fugge... «Già. Il programma è un mix del genere, anche se ...